Team Vitality, la meilleure équipe de e-sport

Sur la scène e-sport internationale, la France est loin d'être à la traîne. À sa tête, la team Vitality, figure de proue d'une discipline en pleine expansion. Retour sur l'histoire mouvementée du plus grand club tricolore.



Ce mercredi 30 octobre 2013, jour de la finale de l'Electronic Sports World Cup (ESWC) à Paris, Fabien "Néo" Devide n'en revient pas. Plus de 3000 personnes se sont déplacées pour voir Vitality, la team qu'il a fondée quelques mois plus tôt, être sacrée championne de France sur le jeuface à l'équipe Western Digital. Devant une foule survoltée, Fabien est sur un nuage.Il faut dire qu'à ce moment-là, son équipe revient de loin. Quelques semaines auparavant, lors de la Gfinity 2, lors d'une importante compétitionà Londres et pour sa première sortie officielle, Vitality a vécu ce que l'on appelle dans le milieu de l'e-sportet dans tous les autres milieux. L'équipe de Néo se fait littéralement dominer par Aware, une team européenne, et le score est sans appel : 3 - 0.Pour Fabien et ses quatre joueurs, Corentin "Gotaga" Houssein, Kevin "Broken" Georges, Thomas "Azox" Albanese et Maxime "Agonie" di Falco, c'est la douche froide. Tous à l'origine de Vitality, ils avaient imaginé une entrée en fanfare. Mais dans leur chambre d'hôtel londonienne, l'ambiance tient plus de l'oraison funèbre :, raconte alors Broken. Et Gotaga, son coéquipier, de rajouter que la team n'était pas assez préparée, n'avait pas assez joué et que finalement, ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Vitality, un projet mort-né ? Bien au contraire.Du haut de ses 27 ans, Fabien Devide se dit aujourd'hui que c'est peut-être