Tchouaméni : « On avait à cœur de gagner ce match pour Didier Deschamps »

Une victoire avant le retour du guide demain. Grâce à cette victoire contre la Norvège sur un score fleuve, l’équipe de France a rendu un magnifique hommage à Didier Deschamps, de retour en France cette semaine pour assister aux funérailles de sa maman. Au coup de sifflet final au micro de M6, Aurélien Tchouaméni espère que ce succès « lui a donné le sourire » et affirme que les Bleus « avaient à cœur de gagner ce match pour le coach et sa famille. »

« Guy Stéphan a fait un excellent travail »

Excellent dans l’antre-jeu pour combler les espaces dans l’axe, Tchouaméni assure que le remplaçant de Deschamps Guy Stéphan « a fait un excellent travail. » Le patron du milieu de terrain de la France face à la Norvège a aussi congratulé l’homme du soir : Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé. « Quand il joue comme ça, il est injouable. On est contents pour lui », concluait le Madrilène.…

MBC pour SOFOOT.com