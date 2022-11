information fournie par So Foot • 22/11/2022 à 06:00

Tchouaméni, le Bordelais qui avait encore tant à prouver

En janvier 2020, Aurélien Tchouaméni, 25 matchs de Ligue 1 au compteur, filait à Monaco contre 20 millions d'euros. Un peu moins de trois ans plus tard, le puissant milieu de terrain évolue au Real Madrid et s'apprête à endosser le costume de patron de l'entrejeu des Bleus au Qatar. Ceux qui l'ont connu à Bordeaux livrent leur ressenti par rapport à cette bluffante ascension.

"Il a tout, ce mec !"

Thibault, qui supporte les Girondins depuis 30 ans, exprime là un sentiment partagé par une bonne partie des fans bordelais. Au lieu de facilement se moquer d'eux – la tentation est grande –, il convient de rembobiner de quelques mois le film de la carrière du joueur qui a grandi à Artigues-près-Bordeaux, une banlieue molle de la capitale aquitaine. En janvier 2020, les Girondins, déjà en proie à des difficultés financières, cèdent Aurélien Tchouaméni à l'AS Monaco pour 20 millions d'euros plus 10% sur la plus-value que réalisera l'ASM en cas de revente. Un pactole, pensent alors de nombreux supporters comme Thibault., resitue le tout juste quadragénaire.À l'époque, les Bordelais n'ont d'yeux que pour Jules Koundé, le pote de Tchouaméni qui enchaîne les prestations de haut niveau pendant qu'Aurélien vit une progression moins fulgurante, plus linéaire. Le natif de Rouen, mais installé en région bordelaise depuis sa petite enfance, évolue en Ligue 1 avec le club qu'il a intégré dès ses 11 ans depuis une saison et demie, mais il ne rayonne pas encore comme son ami défenseur. Durant sa première saison, lancé dans le grand bain par Gustavo Poyet puis biberonné par le duo Bedouet-Ricardo, il n'est titularisé qu'à huit reprises en championnat, mais dispute neuf rencontres de Ligue Europa. C'est sous les ordres de Paulo Sousa qu'il deviendra un élément important des Girondins. Avant d'emménager sur le Rocher, il sera titularisé à treize reprises en une