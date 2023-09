Tchouaméni : « Je penserai toujours à mon tir au but »

David Trezeguet connaît la chanson.

Deux jours avant la réception de l’Irlande, Aurélien Tchouaméni s’est présenté en conférence de presse à Clairefontaine. Le milieu du Real Madrid a ainsi pu revenir sur l’un des moments les plus difficiles de sa jeune carrière ; la finale de la dernière Coupe du monde, perdue contre l’Argentine aux tirs au but. L’ancien de l’ASM avait d’ailleurs manqué sa tentative lors de la séance fatidique. « Avant même de digérer le tir au but raté, il fallait déjà digérer la défaite. Cela a été un échec pour moi et pour l’équipe » , confie-t-il.…

QB pour SOFOOT.com