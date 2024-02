Tchouaméni a-t-il un avenir comme défenseur central ?

Repositionné dans l’axe de la défense à la suite de l’avalanche de blessures qui touche le Real Madrid, et de nouveau solide face à Leipzig en Ligue des champions, Aurélien Tchouaméni ne cesse d’impressionner, à un poste encore inconnu pour lui en début de saison.

Sur le papier, la confrontation en huitièmes de finale de Ligue des champions entre le RB Leipzig et le Real Madrid avait quelque chose de déséquilibré, entre une équipe moribonde en ce début d’année et cinquième de Bundesliga, et le leader incontesté de Liga, seulement battu par l’Atlético cette saison. Sur le papier du moins, puisqu’opposée au redoutable duo que forment Benjamin Šeško et Loïs Openda, la charnière Tchouaméni-Nacho pouvait craindre de passer une soirée compliquée. Si rien ne fut simple, le Real doit une grande partie de son succès à Andriy Lunin, inspiré et auteur de 9 arrêts, mais aussi à la performance impressionnante de son Français, défenseur de fortune depuis plusieurs semaines et auteur notamment d’un énorme sauvetage dans les pieds de Šeško (42 e ).

Signant plusieurs belles interventions pour sauver les siens (8 e , 20 e , 25 e , 56 e ), il s’est même permis de remonter les bretelles à son partenaire de l’arrière-garde, pourtant défenseur de métier. Il termine finalement sa rencontre avec cinq interceptions, deux tacles réussis, cinq duels gagnés et un tir bloqué, au cours d’un match de patron. Surtout, il a enchaîné une cinquième rencontre au poste sans voir son équipe encaisser de but. C’est bien simple, lorsqu’il joue central, le Real gagne sans prendre de but. Certes, l’opposition de ses premiers matchs était moindre (Osasuna en octobre, Alavés en décembre, Mallorca en janvier), mais les deux dernières rencontres, face à Gérone et mardi soir en C1, ont renforcé son statut naissant. Ce n’est d’ailleurs que la troisième fois de son histoire que l’écurie Red Bull reste muette dans son stade en Ligue des champions.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com