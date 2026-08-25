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Tchouaméni a joué blessé la demi-finale du Mondial
information fournie par So Foot 25/08/2026 à 15:58
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Tchouaméni a joué blessé la demi-finale du Mondial

Tchouaméni a joué blessé la demi-finale du Mondial

Le Mondial est terminé depuis un mois, mais pas ses conséquences. Absent lors de la première journée de Liga face à l’Espanyol (2-1), Aurélien Tchouaméni va encore devoir patienter avant de retrouver les terrains.

José Mourinho a expliqué ce mardi en conférence de presse que son milieu avait « beaucoup souffert » pendant la Coupe du monde et surtout pris des risques pour rejouer avec les Bleus. Touché pendant la compétition et forfait en quarts face au Maroc, le Madrilène avait finalement retrouvé une place de titulaire lors de la demi-finale perdue contre l’Espagne (0-2).…

MJ pour SOFOOT.com

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