Tchouaméni a joué blessé la demi-finale du Mondial
Le Mondial est terminé depuis un mois, mais pas ses conséquences. Absent lors de la première journée de Liga face à l’Espanyol (2-1), Aurélien Tchouaméni va encore devoir patienter avant de retrouver les terrains.
José Mourinho a expliqué ce mardi en conférence de presse que son milieu avait « beaucoup souffert » pendant la Coupe du monde et surtout pris des risques pour rejouer avec les Bleus. Touché pendant la compétition et forfait en quarts face au Maroc, le Madrilène avait finalement retrouvé une place de titulaire lors de la demi-finale perdue contre l’Espagne (0-2).…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer