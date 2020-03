Tchad, Nigeria : Boko Haram frappe à tout va

Les drapeaux sont en berne pour trois jours de deuil national au Tchad. Dès le lendemain du mardi 24 mars, le président Idriss Deby Itno a dû se rendre lui-même sur place en hélicoptère pour constater la violence de l'attaque. La veille, Boko Haram a tué près de 92 militaires tchadiens dans une attaque à Boma, dans la province du lac Tchad et blessés 47 autres. C'est une vaste région de 25 000 km2, frontalière entre le Nigeria, le Niger et le Cameroun, connu sous le nom de bassin du lac Tchad, où le groupe djihadiste multiplie les attaques ces derniers mois, affaiblissant l'armée tchadienne. C'est bien la première fois que le pays perd autant d'hommes. Non loin de là, dans l'État nigérian voisin du Borno, quelques heures auparavant, le groupe djihadiste s'en était pris à l'armée nigériane. Cette fois, c'est la banche de Boko Haram qui a fait allégeance à l'État islamique qui a tué soixante-dix militaires.

Une région à cheval sur quatre pays...

Certains officiers présents sur place, qui ont réclamé l'anonymat, relatent nos confrères de l'AFP, évoquent un bilan encore plus lourd. Ils affirment que les djihadistes ont dérobé du matériel et ont aussi possiblement pris des militaires en otage lors de cette attaque qui a eu lieu lundi avant la levée du jour. Depuis plusieurs mois déjà, le groupe djihadiste

