Taxis, autoroutes, électricité... pourquoi les prix flambent

Bonne nouvelle pour le porte-monnaie en janvier, mauvaise nouvelle en février. Si les contribuables ont pu profiter il y a quelques jours de la baisse d'impôt sur le revenu, il va falloir en revanche payer plus cher pour certains services à partir de ce samedi. Taxi, péages, électricité : leurs tarifs augmentent le 1er février, mais pour des raisons différentes. Explications.Péages : une augmentation de 0,85 % en moyenneLes prix des péages des quelque 142 portions d'autoroutes concédées, soit un peu plus de 9000 km de voie, augmente encore, comme tous les ans. Pour 2020, la hausse est de 0,85 %. En apparence un moindre mal puisque Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'Etat aux Transports tablait au départ sur une augmentation plutôt comprise entre 1 et 1,5 %. « Attention néanmoins, alerte Mathieu Escot, directeur des études à l'association de défense des consommateurs UFC-Que choisir. Car cette moyenne nationale peut cacher des disparités de tarifs importantes d'un tronçon d'autoroute à l'autre. »Les évolutions des tarifs tiennent compte de l'inflation, des travaux ou encore des redevances de l'Etat. Mais également de la date de construction de la portion d'autoroute concernée. Avec une logique implacable : plus cette portion est récente, plus le péage coûte cher, et plus son augmentation est importante. LIRE AUSSI > Voiture électrique : attention, le prix de la recharge flambeDans le détail, les augmentations devraient se situer de 0,71 % pour le réseau Cofiroute (Vinci Autoroutes) à 1,07 % pour les autoroutes AREA (groupe Eiffage). Pour le réseau ASF, la hausse devrait être de 0,96 %. Résultat : un Paris-Deauville opéré par SAPN (Abertis) coûtera désormais 21 euros, contre 20,80 auparavant. Un Paris-Lille assuré par le réseau Sanef (groupe Abertis) passera en moyenne de 16,90 à 17 euros. Et il faudra débourser 20 centimes de plus entre Lyon et Orange (17,90 euros contre 17,70 auparavant).« À ...