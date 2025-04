Taxes américaines: la CPME appelle à un "front économique et politique uni"

Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), Amir Reza-Tofighi, le 15 janvier 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), Amir Reza-Tofighi, a appelé jeudi sur RMC à un "front économique et politique uni" face au "choc" des tarifs douaniers américains, disant craindre qu'"un tissu de petites et moyennes entreprises disparaissent demain".

Le président américain Donald Trump a signé mercredi un décret généralisant des droits de douane très lourds, de 10% minimum sur toutes les importations arrivant aux Etats-Unis et de 20% pour les produits arrivant de l'Union européenne.

"C'est un choc, même si on s'y attendait, mais pas autant. La Nation doit être derrière ses entreprises, parce que notre tissu économique va être attaqué, nos entreprises vont être attaquées, et nos petites entreprises vont être encore plus fragiles", a déclaré le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).

"Si on prend par exemple la cosmétique, on a beaucoup de petites entreprises qui n'auront pas les moyens de se délocaliser, ou de diversifier leur chaîne de production pour faire une partie aux Etats-Unis, donc elles vont être fortement impactées. Aujourd'hui il y a une vraie crainte qu'un tissu économique de PME qui disparaissent demain", selon lui.

"Il faut que l'Union européenne soutienne son économie, mais il faut qu'il y ait un front politique et un front économique qui soit uni (et) fort. On a besoin d'avoir la Nation derrière les entreprises, de sentir que nos politiques sont derrière nos économies", a résumé le président de la CMPE.

Le président français Emmanuel Macron va réunir à l'Elysée jeudi après-midi les représentants des filières touchées par les mesures tarifaires annoncées par les États-Unis, une réunion à laquelle Amir Reza-Tofighi a indiqué qu'il serait présent.

Concernant la risposte de l'Union européenne, "il faut attaquer là où ça fait mal, avoir une stratégie qui fasse mal à Donald Trump", en "trouvant le bon équilibre" mais sans "se tirer une balle dans le pied en même temps", juge Amir Reza-Tofighi.

Selon lui, "cette guerre commerciale va être perdant-perdant pour tout le monde: perdante pour le consommateur américain, pour le consommateur européen, pour les entreprises américaines et les entreprises européennes".