Taxe sur les géants du numérique : Bruno Le Maire salue l'"ouverture" de la future secrétaire au Trésor des Etats-Unis

Selon Janet Yellen, une taxe internationale sur les géants du numérique "permettrait de percevoir une juste part des entreprises, tout en maintenant la compétitivité de nos entreprises".

La future secrétaire au Trésor, Janet Yellen, en décembre 2020. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a salué mercredi 20 janvier sur BFMBusiness "l'ouverture" américaine au projet de taxation des géants du numérique au lendemain de propos sur le sujet de la future secrétaire au Trésor Janet Yellen. Avec ses déclarations, la future ministre "a marqué un vrai changement de position sur la taxation des géants du numérique. C'est une bonne nouvelle . C'est une première ouverture", a affirmé Bruno Le Maire, qui a toutefois indiqué qu'il voulait rester "prudent".

Mardi, la future secrétaire au Trésor du président Joe Biden a estimé qu' une taxe internationale sur les géants du numérique "permettrait de percevoir une juste part des entreprises, tout en maintenant la compétitivité de nos entreprises et en diminuant les incitations (...) aux activités offshore que nous ne voulons certainement pas récompenser". Cette position est totalement à contre-pied de celle défendue par l'administration du président sortant Donald Trump, qui avait empêché les négociations internationales d'aboutir pour la mise en place d'une telle taxe.

"Je rappelle qu'aujourd'hui, la négociation à l'OCDE est bloquée uniquement à cause des Etats-Unis d'Amérique . Le jour où Janet Yellen et le président Biden donnent leur accord à la taxation des géants du numérique à l'OCDE, nous avons une taxe internationale", a affirmé Bruno Le Maire. La France souhaite faire aboutir cette négociation d'ici à l'été, et en attendant, a repris la perception de la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises du numérique qu'elle avait mise en place en juillet 2019, mais suspendue début 2020. Si les discussions échouent à l'OCDE avant l'été, la France milite pour que l'Union européenne mette en place sa propre taxe.