Taxe sur les CDD d'usage: l'hôtellerie-restauration indépendante veut un sursis d'un an

Le groupement patronal des indépendants de l'hôtellerie-restauration, le GNI, veut un sursis d'un an à l'application de la taxe de dix euros sur les CDD d'usage votée à l'Assemblée, afin de négocier l'accord de branche permettant aux entreprises d'en être exonérées.

Cette taxe forfaitaire pour les CDD d'usage (CDDU) a été votée par les députés jeudi soir dans le cadre du projet de loi de finances 2020, ainsi qu'une disposition prévoyant d'en exonérer les entreprises ayant signé un accord de branche limitant le recours abusif à ce type de contrats courts et très flexibles.

"La solution proposée par cet amendement n'est pas satisfaisante", a déclaré Didier Chenet, président du GNI, jugeant nécessaire de "laisser du temps aux professionnels et à la branche", dans un communiqué vendredi. "Nos entreprises ne peuvent pas supporter l'augmentation du coût du travail que va entraîner cette taxe et elles n'ont pas de solutions alternatives."

Le président du GNI demande ainsi "un sursis d'un an" à son application, arguant que "cela exige du temps pour négocier entre partenaires sociaux et aussi pour obtenir, au terme de longs délais de procédures, les arrêtés d'extension et d'agrément exigés par l'amendement".

Souvent critiqués pour leur grande flexibilité, les CDD d'usage sont utilisés dans la restauration, en particulier par les traiteurs, ou l'hôtellerie, pour les "extras", mais aussi dans d'autres secteurs d'activité comme le déménagement ou les vacataires dans l'enseignement.

Les entreprises dont les branches ont établi une durée minimale applicable à ces contrats, ainsi qu'une durée cumulée à partir de laquelle il est proposé au salarié de signer un CDI, pourront être exonérées de taxe.

L'article 51 du budget 2020 prévoit aussi d'en exonérer les 3 à 4 millions de CDDU d'intermittents du spectacle - mais la cotisation patronale supplémentaire de 0,5% introduite en 2017 sera conservée -, ainsi que ceux des salariés des associations d'insertion et des dockers.