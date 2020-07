Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taxe numérique: Les USA n'ont encore rien décidé concernant la France, dit Mnuchin Reuters • 09/07/2020 à 17:54









TAXE NUMÉRIQUE: LES USA N'ONT ENCORE RIEN DÉCIDÉ CONCERNANT LA FRANCE, DIT MNUCHIN WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis n'ont pas encore pris de décision définitive concernant leur réponse à la taxe numérique instaurée par la France, a déclaré jeudi le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, dans une interview à CNBC. "(Le représentant au Commerce Robert) Lighthizer et moi en avons discuté et nous allons examiner cela avec le président. Aucune décision n'a encore été prise", a-t-il dit. Faute d'avancées concrètes, la France a instauré sa propre taxe numérique l'an dernier, ce qui lui a déjà valu des menaces de représailles commerciales de la part des Etats-Unis, qui y voient une menace contre leurs géants du numérique. Les échéances de paiement ont toutefois été suspendues jusqu'à la fin 2020, dans l'attente d'un accord international sur la fiscalité transfrontalière sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (David Lawder et Makini Brice; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.