Selon Washington, cette taxe "discrimine" les entreprises américaines et pénalise les consommateurs.

Les drapeaux européens devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles, le 8 novembre 2026. ( / Nicolas TUCAT )

Les États-Unis ont contesté le projet de l'Union européenne d'instaurer une taxe sur les géants du numérique, une proposition débattue par les Vingt-Sept lors d'un sommet à Bruxelles ce jeudi.

"Nous nous opposons à la proposition de l'UE d'instaurer une taxe numérique à l'échelle européenne, tout comme nous nous sommes opposés (et continuons de nous opposer) aux autres taxes sur les services numériques qui discriminent les entreprises américaines tout en pénalisant les consommateurs", a déclaré à l' AFP un porte-parole du département d'État américain.

L'idée d'une taxation des géants du numérique a été avancée samedi 21 novembre par le président du Conseil européen Antonio Costa , alors que l'UE cherche de nouvelles sources de financement pour son budget 2028-2034.

Un projet de taxe qu'il entend appliquer aux géants du numérique et qui s'élèverait à 3 % de leur chiffre d'affaires annuel net issu de certaines activités numériques . Cette taxe concerne les entreprises dont les revenus tirés de ces activités dépassent 50 millions d'euros au sein de l'Union européenne et dont le chiffre d'affaires mondial dépasse 750 millions d'euros.

En Europe, l'Irlande s'y oppose également

Mais cette proposition ne fait pas l'unanimité parmi les pays de l'UE.

L'Irlande, qui accueille les sièges européens de la plupart des géants de la tech, s'y est publiquement opposée. Selon des diplomates, les Pays-Bas, où est basée la plateforme de réservation en ligne Booking.com, sont également sceptiques.

"Une taxe numérique envoie tous les mauvais signaux et reflète peut-être un manque de cohérence avec l'objectif de compétitivité que nous affichons", a déclaré le Premier ministre irlandais Micheal Martin à son arrivée au sommet européen à Bruxelles, consacré au prochain budget de l'UE.