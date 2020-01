Taxe Gafa : un répit dans le bras de fer entre la France et les Etats-Unis

L'étau se desserre. Alors que l'administration américaine avait annoncé vouloir surtaxer « jusqu'à 100 % », avant la fin du mois de janvier, l'équivalent de 2,4 milliards de dollars de produits français, Emmanuel Macron a annoncé ce lundi qu'il allait travailler avec Donald Trump « sur un bon accord pour éviter toute escalade des tarifs » douaniers. Dans un tweet posté en début de soirée, le président de la République a qualifié d'« excellente » la discussion qu'il a eue dimanche avec son homologue américain. Excellente discussion avec @realDonaldTrump sur la fiscalité du numérique. Nous allons travailler ensemble sur un bon accord pour éviter toute escalade des tarifs.-- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2020 En jeu, la taxation des Gafa (Google, Amazon, Facebook et Apple), véritable hache de guerre entre Paris et Washington. Depuis le 1er janvier 2019, la France a décidé d'imposer une taxe sur les grandes entreprises du numérique à hauteur de 3 % de leur chiffre d'affaires, en attendant l'adoption d'une fiscalité internationale. Cette dernière est en discussion depuis plusieurs mois au sein de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).«C'est loin d'être gagné»La décision de Donald Trump de retarder la mise en œuvre des sanctions prévues contre les produits français -- vin, champagne, Roquefort, maroquinerie, porcelaine... -- intervient à la veille d'une entrevue cruciale entre le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, prévue ce mardi dans le cadre du Forum économique de Davos (Suisse).« C'est une des négociations les plus difficiles que j'ai menées, c'est loin d'être gagné », expliquait lundi Bruno Le Maire qui a ajouté : « Si jamais il devait y avoir des sanctions contre la France, les Etats-Unis prendraient la responsabilité d'ouvrir une guerre commerciale inutile et ...