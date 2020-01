Taxe Gafa : un pas en avant, deux pas en arrière

Je t'aime, moi non plus. Les présidents français et américain n'en finissent plus de s'écharper et de se rabibocher à propos de la taxe Gafa que la France veut instaurer sur les géants du numérique, dont plusieurs groupes américains : Google, Amazon, Facebook et Apple en tête... En riposte, les Etats-Unis menaçaient de taxer à 100 % l'équivalent de 2,4 milliards de dollars (2,16 milliards d'euros) de produits français -- vin, champagne, porcelaine de Limoges, cosmétiques, etc. -- mais les deux chefs d'Etat viennent, in extremis, d'enterrer la hache de guerre. Lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait travailler avec Donald Trump « sur un bon accord pour éviter toute escalade des tarifs » douaniers.Mais par-delà le langage diplomatique, l'Elysée n'a-t-il pas plié sous la menace ? En effet, en attendant de trouver un compromis d'ici à fin 2020, Paris a gelé sa taxe Gafa jusqu'à décembre. « Les deux premiers acomptes de 2020, qui devaient être prélevés en avril et novembre, sont reportés au mois de décembre, précise-t-on au cabinet de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie. S'il n'y a pas d'accord sur une taxe numérique internationale, les grandes entreprises devront payer. »Eviter une «guerre coûteuse»On est loin des coups d'éclat du début. Cet été, la France avait tapé du poing sur la table en taxant -- avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 -- les grandes entreprises du numérique à hauteur de 3 % de leur chiffre d'affaires. Une manière de maintenir la pression, en discussion depuis plusieurs mois au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). À l'époque, le discours de la France était ferme -- une sorte de « Vous payez, on discute » --. Aujourd'hui, la logique s'est inversée -- « Discutons, vous paierez peut-être plus tard... » LIRE AUSSI > La taxe Gafa, c'est quoi ?« Pour Paris, l'objectif fondamental ...