Taxe Gafa : Paris juge «inacceptable» la menace de Washington de surtaxer des produits français

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a qualifié ce mardi « d'inacceptables » les menaces de sanctions américaines contre la taxe française sur le numérique et prévenu Washington que l'UE pourrait répliquer avec force. Washington a menacé lundi d'imposer des droits de douane additionnels, pouvant aller jusqu'à 100 %, sur l'équivalent de 2,4 milliards de dollars de produits français en réponse à l'instauration en France d'une taxe sur les géants américains du numérique.« Ce n'est pas le comportement que l'on attend des Etats-Unis vis-à-vis de l'un de ses principaux alliés, la France, et d'une manière générale l'Europe », a affirmé Bruno Le Maire sur Radio ClassiqueParmi les produits qui pourraient être surtaxés figurent de nombreux fromages dont le Roquefort, les yaourts, le vin pétillant ainsi que des produits cosmétiques comme le savon et le maquillage ou encore les sacs à main.L'administration Trump semble donc pour l'heure épargner le vin traditionnel, un des produits d'exportation tricolore les plus emblématiques, par ailleurs déjà sous le coup de représailles américaines dans un autre litige commercial sur des subventions européennes à Airbus LIRE AUSSI > « Taxe GAFA » : le match Etats-Unis - France en six manchesCette annonce fait suite à une enquête ouverte en juillet dernier par le représentant américain au Commerce (USTR) concluant que cette législation française dite « Gafa » (Google, Apple, Facebook et Amazon) porte préjudice aux entreprises américaines.Lutter contre le protectionnisme européen« L'USTR s'attache à lutter contre le protectionnisme croissant des Etats membres de l'Union européenne, qui ciblent injustement les entreprises américaines », a commenté le représentant dans un communiqué lundi.La proposition de l'USTR, qui doit encore recevoir l'aval du président américain Donald Trump, risque d'intensifier les frictions avec l'Union ...