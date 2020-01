Taxe Gafa : Paris et Washington se donnent 15 jours pour trouver un compromis à l'OCDE

Le dossier avance. La France et les Etats-Unis se sont donnés « 15 jours » pour trouver un compromis sur la taxation des géants du numérique à l'OCDE, a indiqué Bruno Le Maire, le ministre français de l'Economie.« Nous sommes convenus de redoubler d'efforts dans les jours qui viennent pour essayer de trouver un compromis sur la taxation numérique dans le cadre de l'OCDE », a affirmé le ministre lors d'un point presse à Bercy, en compagnie du commissaire européen au Commerce, Phil Hogan.Bruno Le Maire qui a eu son homologue américain Steven Mnuchin au téléphone a précisé qu'une rencontre aurait lieu entre les deux hommes pendant le Forum économique de Davos en Suisse entre le 21 et le 24 janvier.Google, Amazon, Facebook ou Apple dans le viseurEn mars, Paris avait décidé d'imposer aux géants de l'internet comme Google, Amazon, Facebook ou Apple accusés de faire de l'optimisation fiscale une taxe de 3 % sur le chiffre d'affaires. « Les géants du numérique payent 14 points d'impôts de moins que les PME européennes. Que ces entreprises paient moins d'impôts en France qu'une très grosse boulangerie ou qu'un producteur de fromages du Quercy, cela me pose un problème », avait estimé le ministre de l'Economie.En réplique Donald Trump a décidé de taxer l'équivalent de 2,4 milliards de dollars de produits français notamment sur le vin.Lors du G7 au mois d'août, Emmanuel Macron avait reconnu que cette taxe Gafa était « imparfaite » et qu'elle pourrait être supprimée si une taxe internationale était décidée.La tension est redescendue entre la France et les Etats-UnisPour simplifier, les pays de l'OCDE sont globalement d'accord sur une feuille de route pour développer une nouvelle fiscalité internationale. Sauf que les discussions lentes en raison des intérêts divergents des pays. Déjà en juillet, Bruno Le Maire voulait un accord avec les Etats-Unis à la fin août...En attendant de ...