«Taxe GAFA» : le match Etats-Unis - France en six manches

La perspective d'un accord multilatéral sur une taxation des géants du numérique s'éloigne : non seulement les Etats-Unis doivent annoncer ce lundi des représailles à l'égard de la France qui a voté en juillet sa « taxe GAFA », mais Washington pourrait également quitter la table des négociations internationales, croit savoir le commissaire européen Thierry Breton, ce lundi. Retour sur les épisodes précédents. Décembre 2018 : la France engage le bras de fer Peinant à convaincre ses alliés européens (en premier lieu, l'Allemagne) de trouver une solution commune pour soumettre les géants du web à la même fiscalité que les autres entreprises, la France part en croisade seule contre les GAFA. Objectif : les taxer non pas seulement sur leur bénéfice, souvent consolidé dans des pays à très faible fiscalité comme l'Irlande, mais sur leur chiffre d'affaires. Si les discussions avec les autres Etats membres achoppent, Paris introduira une taxe nationale, annonce Bruno Le Maire le 10 décembre 2018. Quelques jours plus tard, le gouvernement explique qu'il n'attendra pas le feu vert des 28 et décide un prélèvement à partir du 1er janvier 2019. Certains leaders du secteur du numérique, comme Google, ne rejettent pas cette taxe. Mais ils réclament des négociations à l'échelle mondiale sous l'égide de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Fin janvier, 127 Etats, parmi lesquels les Etats-Unis, s'engagent à une trouver une solution multilatérale mettant un terme à un blocage de plusieurs années au sein de l'organisation sur le sujet. Fin du match ? Non. Quelques jours plus tôt, la France s'est montrée intraitable en présentant les contours de son propre projet de loi. Mars 2019 : les Etats-Unis haussent le ton Le 12 mars, les Etats-Unis, échaudés par le projet français de taxe, menacent de saisir l'Organisation mondiale du commerce (OMC) : « Au sein de notre ...