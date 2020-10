Taxe foncière : la facture a bondi de 30% en 10 ans

Si 2020 connaît une accalmie avec une hausse moyenne de 1,2%, la taxe foncière a augmenté de 31,4% entre 2009 et 2019, selon l'Observatoire de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI).

(Photo d'illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

C'est bientôt l'heure de passer à la caisse pour les quelque 17,5 millions de ménages propriétaires en France : la taxe foncière sera prélevée le 26 octobre. Et cette année encore, la note sera plus salée que l'an dernier. En effet, entre 2009 et 2019, l'impôt local des propriétaires augmenté 31,4 % en moyenne, selon l'Observatoire de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), dont Le Parisien dévoile les résultats mardi 20 octobre.

En dix ans, la taxe foncière a ainsi augmenté de 28% à Paris, 26% à Marseille, 43% à Saint-Denis, en région parisienne, 37% à Lille, 34% à Angers et à Dijon, 27% à Bordeaux et de plus de 38% à Nantes. Une hausse qui s'est essentiellement concentrée entre 2009 et 2014, puisque ces cinq dernières années elle n'est "que" de 12,1% . "Mais cela reste colossal. C'est trois fois plus que l'inflation sur la même période et six fois plus que la hausse des loyers! ", déplore Pierre Hautus, directeur de l'UNPI, auprès du Parisien .

En 2020, l'augmentation moyenne ne se chiffre qu'à 1,2%, liée à la revalorisation mécanique des bases sur lesquelles s'appliquent les taux ."Il y a une accalmie en 2020 à cause des élections municipales" , explique Christophe Demerson, président de l'UNPI. "Pendant la campagne, les promesses fiscales n'engagent que ceux qui y croient ! Mais comme d'habitude, cela ne va pas durer", prédit-il néanmoins.

L'UNPI s'alarme par ailleurs de l'éclosion de nombreuses petites taxes qui s'ajoutent à la taxe foncière, comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la taxe spéciale d'équipement (TSE), la taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA) prélevée dans toutes les villes d'Île-de-France ou encore la taxe Gemapi, collectée au profit d'intercommunalités pour prévenir les risques d'inondations. "Toutes ces petites taxes sont des valeurs refuges pour les collectivités locales, à l'heure où la taxe d'habitation a commencé à être supprimée", s'inquiète Pierre Hautus.

L'UNPI craint par ailleurs que les élus locaux n' augmentent encore la taxe foncière pour compenser la suppression de la taxe d'habitation, totale depuis cette année pour 80% des ménages et qui concernera 100% des Français en 2023.