Taxe carbone aux frontières: la France veut un accord européen "le plus rapidement possible"

La France souhaite que l'Union européenne mette en place "le plus rapidement possible" un mécanisme de taxation carbone à ses frontières afin de pénaliser les importations de produits très carbonés, a indiqué mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Tout ce que nous faisons pour réussir notre transition vers une croissance décarbonée n'a de sens que si nous mettons en place un mécanisme d'inclusion carbone", soit une taxation du contenu en carbone des produits importés dans l'UE, a déclaré le ministre dans un message vidéo diffusé en ouverture d'une conférence au ministère sur la transition écologique.

"Il faut que ce mécanisme d'inclusion carbone se mette en place le plus rapidement possible pour rétablir un équilibre, une justice dans cette réduction des émissions de carbone", a-t-il ajouté.

L'instauration d'une telle taxation aux frontières fait partie du pacte vert présenté par la nouvelle Commission européenne.

Elle a pour but de défendre les efforts des entreprises européennes pour réduire leurs émissions sous la contrainte de normes environnementales de plus en plus contraignantes, face à des concurrents, en particulier asiatiques, qui peuvent vendre des produits moins cher car non soumis aux mêmes contraintes.

"Avec le président de la République, nous sommes totalement déterminés à accélérer les travaux sur le sujet", a indiqué M. Le Maire.

