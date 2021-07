Taxation internationale : la France va "se battre" pour un taux supérieur à 15%

Un rehaussement du taux d'imposition minimal parait toutefois peu probable, face aux réticences de certaines nations.

Bruno Le Maire, le 9 juillet 2021, à Venise ( AFP / Andreas SOLARO )

Après l'accord passé à l'OCDE sur un impôt des sociétés à l'échelle mondiale, la France va "se battre" pour obtenir que le futur impôt mondial sur les multinationales soit supérieur à 15%, a déclaré Bruno Le Maire vendredi 9 juillet à son arrivée à Venise, pour le sommet du G20 Finances.

"La France va se battre pour que cet accord soit conclu au G20 de Venise. La France va aussi se battre avec beaucoup de force pour que le taux de la taxation minimale soit supérieur à 15%", a-t-il affirmé en réponse à une question de l'AFP. "C'est la position que je défendrai aujourd'hui au G20", a-t-il martelé. "Nous avons la possibilité que ces États, qui représentent 85% de la richesse mondiale, s'entendent sur un accord sur la taxation internationale pour le 21e siècle qui permette de taxer de manière juste les géants du numérique qui échappent largement à l'impôt, ce que personne ne peut accepter", a expliqué le ministre.

Le G20 Finances s'est ouvert avec en haut de l'agenda la réforme de la taxation des multinationales, qui ambitionne de mettre fin aux paradis fiscaux et au dumping fiscal en instaurant notamment un impôt mondial d'au moins 15% sur les bénéfices. Plusieurs pays, dont outre la France, les Etats-Unis et l'Allemagne, sont favorables à un taux supérieur à 15% mais ils se font peu d'illusions. "Il faut être réaliste, d'autres nations ont déjà du mal avec ce taux" donc a priori il devrait rester inchangé, a estimé un responsable gouvernemental allemand.

Fin des sommets à distance

Le G20 Finances s'ouvre vendredi à Venise, avec en haut de l'agenda la réforme de la taxation des multinationales, qui ambitionne de mettre fin aux paradis fiscaux et au dumping fiscal en instaurant un impôt mondial d'au moins 15% sur les bénéfices. Sous présidence italienne, les grands argentiers des dix-neuf pays les plus riches du monde et de l'Union européenne se retrouvent en présentiel pour la première fois depuis leur réunion de février 2020 à Ryad, au tout début de la pandémie de coronavirus.