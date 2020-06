Taxation du numérique : les États-Unis "bienvenus" pour revenir négocier, assure Thierry Breton

La semaine dernière, l'administration Trump, évoquant l'absence de progrès sur le dossier de la taxation des géants du numérique, a décidé d'une "pause" dans les discussions qui devaient aboutir d'ici la fin de l'année à un accord mondial pour taxer des groupes comme les GAFA, régulièrement accusés de ne pas payer leur juste part d'impôt.

Le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, le 17 juin 2020 à Bruxelles. ( POOL / KENZO TRIBOUILLARD )

Les négociations internationales sur la taxation du numérique, pomme de discorde récurrente entre Washington et Paris, se retrouvent dans l'impasse après la "pause" annoncée par les États-Unis , l'administration Trump évoquant l'absence de progrès sur le dossier. Ces discussions, sous l'égide de l'OCDE, devaient aboutir d'ici la fin de l'année à un accord mondial pour taxer des groupes comme les GAFA, acronyme pour Google, Apple, Facebook et Amazon , régulièrement accusés de ne pas payer leur juste part d'impôt.

Malgré cette "provocation", selon les mots employés par le ministre de l'Économie français Bruno Le Maire, les États-Unis "sont les bienvenus" pour revenir, quand ils le souhaitent, à la table des négociation, a assuré dimanche 21 juin le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton. "On est quasiment arrivé à un accord. (Steven) Mnuchin (ministre des Finances américain) a fait savoir qu'il souhaitait quitter la table des négociations. Dans ma vie, j'en ai fait des négociations, ça court jusqu'au 31 décembre, bien sûr on sort de la salle, on va consulter, on revient. Ils sont les bienvenus et pourront revenir en septembre, en octobre, pourquoi pas en novembre et pourquoi pas en décembre" , a déclaré M. Breton sur RFI.

"Et si jamais il n'y a pas d'accord dans le cadre de l'OCDE, notre proposition avec mon collègue Paolo Gentiloni, qui est le commissaire européen à l'Économie, est prête et sera mise sur la table", a ajouté Thierry Breton.

"On ne menace personne, on dit que c'est juste normal". Et il n'y a "pas uniquement les plateformes américaines" mais aussi "les grandes plateformes chinoises, tout le monde sera mis à la même enseigne. Il est parfaitement normal que dans cet espace informationnel, on paie son juste impôt", a insisté le commissaire européen.

Le commissaire européen aux Affaires économiques, Paolo Gentiloni, avait espéré jeudi que la pause annoncée par Washington dans ces négociations internationales sur la taxation des GAFA ne serait "pas un arrêt définitif".