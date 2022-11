Taxation des superprofits: une pétition au Sénat de l'Alliance écologique et sociale

L'Alliance écologique et sociale, nouveau nom du collectif "Plus jamais ça" qui réunit plusieurs syndicats et associations, a déposé sur le site internet du Sénat une pétition exigeant un "vrai débat sur la taxation des superprofits", a-t-elle fait savoir vendredi.

"Si celle-ci recueille au moins 100.000 signatures, le Sénat devra examiner la demande et pourra déposer une proposition de loi", alors que le débat parlementaire a été escamoté par l'utilisation par le gouvernement du 49.3, écrivent les membres du collectif dans un communiqué.

"La taxation des superprofits entérinée par le gouvernement sans débat parlementaire ne rapporterait que 200 millions d'euros par an en France, alors qu'elle pourrait rapporter jusqu'à 20 milliards d'euros selon les calculs du collectif", poursuivent-ils.

"Plus jamais ça" est né en mars 2020 avec la publication d'une tribune signée par Les Amis de la Terre, Attac, la CGT, la Confédération paysanne, la FSU, Greenpeace, Oxfam, l'Union syndicale Solidaires, se donnant pour objectif de "reconstruire ensemble un futur écologique, féministe et social" face au "désordre néolibéral".