Taux de crédit immobilier : «Aucune inversion de tendance en 2020»

Avec plus d'un million de transactions, soit un bond annuel de 10,4 %, et une hausse de 4 % des prix des appartements anciens et de 2,5 % des maisons, l'année 2019 a été excellente pour les Notaires de France. Pour Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.com, les banques « vont continuer à attaquer le marché, c'est-à-dire à tenter de conquérir des clients grâce aux prêts. »En cette fin d'année, il semble que les banques ont remonté le taux de leur crédit immobilier. Qu'en est-il ?MAEL BERNIER. Quelques banques, c'est vrai, ont remonté leur taux. Mais il n'y a pas de quoi s'affoler. Sur 15 ans, on est passé d'un taux moyen de 1,10 % à 1,15 % et sur 20 ans de 1,25 % à 1,30 %. C'est un phénomène classique tous les ans au mois de décembre car les banques, qui ont fait leur objectif de l'année, ferment les vannes. Rien à voir avec une inversion de tendance. Nous ne sommes pas dans une phase de retournement de cycle, loin de là.Y a-t-il un risque de voir les taux remonter au début 2020 ?Je n'y crois pas. 2020 sera une année de gros volumes pour les banques qui vont continuer à attaquer le marché, c'est-à-dire à tenter de conquérir des clients grâce aux prêts. Et, pour ça, elles ont intérêt à maintenir les taux bas. Après, verra-t-on les taux de 1,25 à 1,30 sur vingt ans passer à 1,40 % ou 1,50 %, c'est difficile à dire. En revanche, il n'y a aucune raison de voir les taux remonter progressivement jusqu'à 2 %. Je pense que les banques, qui ont fait une année record en 2019, vont remettre les compteurs à zéro.Avec ces taux historiquement bas, est-il toujours intéressant de faire appel à un courtier ?Pour les grandes banques nationales, nous restons des partenaires incontournables. Pour les particuliers, il vaut mieux faire jouer la concurrence y compris pour l'assurance emprunteur. Car que le coût de l'assurance peut être supérieur à celui du crédit. Si vous empruntez 200 000 € à ...