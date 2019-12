Tati, Delaunay, Meyerowitz, Van Eyck... Huit beaux livres à offrir ou à s'offrir

Chaque jeudi, la rédaction du « Monde des livres » propose une sélection de ses coups de cœur littéraires.

Amoureux du cinéma, fanatique d'histoire, amateur de photographie ou d'art, notre sélection est faite pour vous ! Au menu, un coffret-hommage à Jacques Tati, la réédition des Amis américains de Bertrand Tavernier, le mystère de l'Agneau mystique, une histoire des couleurs, l'œuvre de Delaunay, les Anglais sous l'objectif de Tony Ray-Jones...

CINÉMA. « Tati »

Voici un coffret qui, dispensant du rêve à tous les étages, conçoit le plus juste hommage à ce poète que fut Jacques Tati (1907-1982), le plus grand metteur en scène comique du cinéma français. Doté d'un génie burlesque universel, il a inventé une forme et un personnage à nuls autres pareils, dans une sorte de chronique poético-acrobatique dévolue, sous les auspices du flegme et de l'absurdité, à l'entrée de la société dans l'enfer standardisé de la modernité.

Jacques Tati a signé une poignée de films merveilleux, entre son premier court, L'Ecole des facteurs, en 1946, et son dernier long, Parade, en 1973, passant par ces sommets que sont Jour de fête (1949), Les Vacances de Monsieur Hulot (1953), Mon oncle (1958), Playtime (1967), puis Trafic (1971). On y découvre assez vite son personnage de prédilection, l'hypergraphique et lunaire Hulot. C'est, sous la défroque de M. Tout-le-Monde, l'ange du bizarre tombé au milieu de la mise en coupe réglée du monde.

Plus de mille pages de textes et de photos sont rangés en cinq volumes, respectivement consacrés aux photogrammes des films, à l'intégralité des scénarios, à l'étude de l'œuvre film par film, à la mise en exergue de quelques thèmes de prédilection, enfin aux entretiens et citations. Jacques Mandelbaum

