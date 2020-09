Tariq Lamptey, nouveau génie de Brighton

Monstrueux lors de ses deux premières sorties de la saison avec Brighton, Tariq Lamptey, 19 ans, est le bonhomme à suivre lors de ce début d'exercice et ce, dès samedi, face à Manchester United.

BrightonManchester United 26/09/2020 - 13:30 Premier League - J3 Diffusion sur

Tariq Lamptey a débuté sa première saison complète en Premier League comme il avait conclu celle de ses premiers pas chez les grands : avec un air un peu Droopy et de la dynamite dans les mollets. Simple, depuis la mi-septembre et la visite de Chelsea à l'AMEX Stadium de Brighton, il n'y en a que pour lui, ses cent soixante-quatre centimètres et ses coups de fusil. Mais qu'a-t-il de plus que les autres, au juste ? Il y a quelques années encore, en Angleterre, personne ne regardait les latéraux et Jamie Carragher s'était même amusé, en 2013, à piquer son pote de plateau, Gary Neville, lors d'un échange sur le: "" Confirmation avec Tariq Lamptey qui, s'il aimait se balader avec un maillot de Manchester United sur les épaules lorsqu'il était gosse, s'imagine plutôt déguisé en Dani Alves. ", soufflait il y a peu celui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com