Taremi claque quatre buts et rentre dans l’histoire du FC Porto

Dragon légendaire.

Ce samedi soir, pour le compte de la 33 e journée de la Liga BWIN, Mehdi Taremi a encore fait parler de lui. Et de quelle manière. En trouvant le chemin des filets à quatre reprises sur la pelouse de Famalicao, l’attaquant iranien a passé la barre des 100 réalisations dans le championnat portugais – 79 avec le FC Porto et 21 avec Rio Ave -, a grillé la priorité à João Mário (17 buts), et à Gonçalo Ramos (18 buts) au classement des meilleurs buteurs de la saison (21), a permis aux soldats de Sergio Conceição de faire pression sur le Benfica, qui se déplacera chez son voisin lisboète le Sporting Portugal ce dimanche, mais est surtout devenu le cinquième meilleur buteur de l’histoire du club bleu et blanc.…

MD pour SOFOOT.com