Tara Ostrowe : "À 15 ans, Kylian Mbappé voulait déjà un programme nutritionnel spécifique"

L'Américaine Tara Ostrowe est diététicienne spécialisée dans le sport. Après avoir travaillé avec les New York Football Giants, une franchise de foot US avec laquelle elle a remporté un Super Bowl, elle est aujourd'hui en charge du programme nutritionnel des Red Bulls de New York, en MLS. De 2014 à 2017, elle était responsable du suivi diététique de l'AS Monaco. Ses principales missions ? Planifier les repas en fonction du calendrier de l'équipe et éduquer les joueurs à consommer les bons nutriments pour maximiser leur performance physique sur le terrain. Des détails qui ont eu leur importance lors de la saison où l'ASM a remporté le titre de champion de France et atteint le dernier carré de la Ligue des champions.

Les pâtes sont-elles obligatoires

C'est Vadimqui m'a recrutée. Le club voulait que j'apporte à Monaco les connaissances en matière de sciences du sport que nous avions ici aux États-Unis, afin que j'amorce un grand changement dans l'importance accordée à la nutrition. C'est-à-dire établir un programme nutritionnel pour l'équipe professionnelle, qui n'existait pas auparavant, développer la cellule nutrition avec les jeunes de l'académie... Tout cela dans le but de favoriser la performance physique et la récupération, avec pour objectif ultime pour l'équipe pro d'aller loin en Ligue des champions et de remporter le championnat.Nous avons construit un nouveau restaurant, engagé un nouveau chef cuisinier. Nous avons complètement changé le menu des joueurs. Par exemple, moins de riz blanc, de pâtes blanches et plus de pâtes au blé entier, de riz brun, des céréales, du quinoa... En diversifiant les sources de protéines - qui se résumaient à de la viande blanche - avec du poisson pêché sur la Côte d'Azur. Mais aussi en proposant beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de variété dans les légumes, et en s'assurant que c'était des aliments qui allaient fournir les vitamines et les minéraux dont les joueurs avaient besoin. Et puis, je préparais aussi des smoothies aux joueurs. Beaucoup de petits détails. Mais réunis ensemble, ils font une différence.