( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

La compagnie aérienne TAP Air Portugal, partiellement reprise par Lufthansa, a dégagé un bénéfice de 61,3 millions d'euros au troisième trimestre, en chute de 52 % sur un an, pénalisée par la forte hausse des prix du carburant, selon des résultats publiés vendredi.

"Le trimestre a été fortement impacté par la hausse des prix du carburant", a indiqué le directeur général du groupe, Luis Rodrigues, alors que la facture carburant s'est alourdie de 32,4 % sur la période.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le transporteur a enregistré une perte nette de 37,9 millions d'euros, contre un bénéfice de 55,2 millions d'euros sur la même période de 2025.

Pendant les trois mois de l'été, la hausse du coût du carburant a contribué à porter les coûts opérationnels récurrents à 1,22 milliard d'euros, soit une augmentation de 9,3 % par rapport à la même période de l'année dernière.

L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) récurrent s'est établi au troisième trimestre à 272,4 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 1,8 %, à 1,35 milliard d'euros.

TAP transporté près de 4,8 millions, en légère baisse de 0,6 % sur un an.

Le groupe allemand Lufthansa, premier transporteur aérien européen, a remporté la course à la privatisation partielle de la TAP qui s'est conclue le mois dernier.

Préférée au groupe franco-néerlandais Air France-KLM, Lufthansa va acquérir 44,9 % du capital pour 1,025 milliard d'euros.

Alors qu'une participation de 5 % reste pour l'instant réservée aux salariés, l'État portugais conserve à ce stade 50,1 % du capital de TAP, mais le gouvernement de Lisbonne a déjà fait part de son intérêt à céder à Lufhtansa une participation plus importante.