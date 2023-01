Tanguy Nianzou Kouassi : "J'ai trouvé à Séville ce que je cherchais"

Parti du PSG à 17 ans, puis du Bayern Munich cet été après deux saisons contrastées, Tanguy Nianzou est devenu à 20 ans un défenseur central qui compte dans le Séville FC de Jorge Sampaoli, 17e de Liga. Il assume ses choix de carrière et mesure le chemin qu'il lui reste à parcourir avant de prétendre à l'équipe de France.

"On n'a rien à faire à la 17 e place, et on va le démontrer sur le terrain."

Je peux faire mieux. Je me suis bien intégré. La première phase, c'était ça avant tout : apprendre à connaître mes nouveaux coéquipiers, la ville, apprendre l'espagnol, s'adapter à un autre football, aux méthodes d'un nouvel entraîneur. Donc j'ai été plutôt dans l'apprentissage de ce nouvel environnement pour commencer. Et maintenant, je sens que ça va de mieux en mieux à tous les niveaux.Important, je ne sais pas. On ne peut pas dire que je suis titulaire non plus. Personne ne l'est dans l'absolu, quel que soit le poste, donc je ne me sens pas installé si c'est la question.Je joue un peu plus, c'est vrai, mais je ne veux pas rester sur mes acquis et me dire :Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Surtout pas. Je dois faire plus, chercher à progresser encore en travaillant.Au niveau de la concentration surtout. Je suis conscient que j'ai parfois des sautes de concentration, qui peuvent m'amener à perdre un ballon sans raison, lors de certains matchs.Je ne sais pas vraiment, mais on ne peut pas nier qu'on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on voulait faire. On va essayer de faire beaucoup mieux et de se faire respecter sur le terrain lors de la deuxième partie de saison. On est d'ailleurs bien partis avec cette victoire…