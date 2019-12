Tanguy Kouassy, le petit Parisien qui se lève

C'est peu dire que Tanguy Kouassi a vécu une belle semaine : entre ses premières minutes en Ligue 1 sur la pelouse de Montpellier et une titularisation en Ligue des champions contre Galatasaray, le gamin né à Paris ne pouvait pas rêver mieux. Focus sur un "Titi" qui fera tout pour continuer à faire son trou, à Paris ou ailleurs.

" Si Thiago Motta a confiance en toi, tu ne peux pas le décevoir "

Kouassi, si la famille

À quelques minutes du coup d'envoi du match entre le PSG et Galatasaray, le Parc des Princes ne parlait que de lui. Il y avait ceux qui découvraient ce doux nom de Tanguy Kouassi, et ceux qui se la jouaient experts en se questionnant sur l'annonce de la composition des équipes ou la titularisation du jeune homme aux oreilles légèrement décollées au poste de latéral droit. Bien vu, car c'est finalement au poste de milieu défensif que Tanguy Kouassi a roulé sur les Turcs. Jeu court, récupération du cuir dans les pieds des adversaires, coups de boule, épaules solides... La totale. Pourtant, à le voir gambader sur le pré, il était impossible d'imaginer que ce gamin honorait sa première première présence dans le onze du PSG.Mieux : qu'il devenait par ce biais le plus jeune joueur du Paris Saint-Germain à disputer un match de Ligue des champions, à seulement 17 ans et 184 jours. Devant Adrien Rabiot, et ses 17 ans et 215 jours. À l'image du "Duc de Saint-Maurice" avant lui, Tanguy Kouassi a eu le droit à une standing ovation au moment de sa sortie. Avant de recevoir des louanges de Thomas Tuchel, face à la presse après la rencontre : "" Une surprise ? Quelle surprise ?C'est au cœur du 91, à Épinay-sous-Sénart, que Tanguy Kouassi grandit. Dans cette commune de 10 000 habitants, sa famille habite le quartier de La Plaine. Une terre visiblement promise pour les enfants qui répondent au nom de Tanguy : ce n'est pas Ndombele, aujourd'hui à Tottenham, qui dira le contraire. Dès l'âge de six ans, en 2008, Kouassi prend sa première licence au FC Épinay Athletico,