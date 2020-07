Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tanguy Kouassi signe au Bayern Munich Reuters • 01/07/2020 à 10:48









Tanguy Kouassi signe au Bayern Munich par Léo De Garrigues (iDalgo) Le Bayern Munich a officialisé le transfert de Tanguy Kouassi en provenance du Paris Saint-Germain. Le défenseur de 18 ans s'engage pour 4 ans, jusqu'en juin 2024, avec l'octuple tenant du titre en Bundesliga. C'est le premier contrat professionnel signé par Kouassi. Lors de l'exercice 2019-2020, il a inscrit 2 buts en 6 matchs de Ligue 1 et participé à deux rencontres de Ligue des Champions. Au Bayern, il rejoint 5 Français : Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Kingsley Coman et Michaël Cuisance.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.