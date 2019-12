Tanguy Kouassi quitte le PSG pour rejoindre le RB Leipzig

Titulaire lors de la large victoire du PSG contre Galatasaray en Ligue des champions (5-0), Tanguy Kouassi était alors vu comme l'avenir du club de la capitale. Raté puisque l'international U18 aurait décidé de quitter Paris avant même d'y signer son premier contrat professionnel, pour rejoindre les rangs du RB Leipzig en juin prochain.

Tanguy Kouassi jouera à Leipzig la saison prochaine

Qui est le coupable ?

Habituellement de bonne humeur en conférence de presse, Thomas Tuchel a alors perdu son sourire le temps d'un instant et d'une question sur le contrat professionnel de Tanguy Kouassi qui tarde à être signé. Il faut dire que l'entraîneur allemand était inquiet, à ce sujet : "Traduction : la balle est dans le camp du clan Kouassi. Et si Thomas Tuchel s'attendait à ce que le jeune défenseur central/milieu défensif de 17 ans lui renvoie la balle d'un joli coup droit, l'international U18 a préféré dégainer un puissant revers qui termine sa course de l'autre côté du Rhin. Car le journalen est certain : Tanguy Kouassi ne va pas signer son premier contrat professionnel au PSG, mais en Allemagne. Plus précisément au RB Leipzig, qu'il devrait rejoindre à la fin de l'été. Un coup dur pour Paris. Un de plus.Avec ce départ, Tanguy Kouassi rejoint donc la liste comprenant Kingsley Coman (Juventus), Dan-Axel Zagadou (Dortmund) et Claudio Gomes (Manchester City) qui ont eux aussi fait le choix de quitter Paris avant même d'y signer un premier contrat professionnel. Des départs qui n'avaient pas été appréciés par la direction, mettant dès lors tout en œuvre pour éviter que cette liste ne s'allonge. Ce qui avait plutôt bien fonctionné puisque tous les titis parisiens qui ont quitté le nid depuis deux ans sont, pour la plupart, partis contre une jolie somme d'argent après avoir signé leur contrat pro. Que ce soit Moussa Diaby (quinze millions au Bayer Leverkusen), Christopher Nkunku (quinze millions au RB Leipzig), Stanley Nsoki (12,5 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com