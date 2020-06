Tanguy Kouassi du PSG au Bayern Munich : la fuite d'un talent

En milieu de semaine, le quotidien allemand Bild a révélé que Tanguy Kouassi avait décidé de signer son premier contrat professionnel au Bayern Munich, tournant ainsi le dos à son club formateur. Un nouveau coup dur pour le PSG, qui comptait beaucoup sur le titi de 18 ans, qui devrait pouvoir se faire une place chez le champion d'Allemagne.

Opération séduction et réglementation

Au PSG, c'est devenu une habitude : les titis parisiens ne rêvent plus de devenir des gros minets au sein de leur club formateur. Comprendre, ils n'hésitent plus à aller voir ailleurs. Cette semaine, le prometteur Tanguy Kouassi, qui vient de fêter ses 18 ans, a décidé de quitter le nid au bout de son contrat aspirant. Le jeune talent a fait son choix : il poursuivra sa carrière au Bayern Munich où un bail de cinq ans l'attend, comme l'a révélé. Un choix qui porterait sur le critère de- une justification plutôt étrange -, selon RMC. Un autre défi, un autre mastodonte européen pour Kouassi. Et surtout, un nouveau camouflet pour le Paris Saint-Germain, qui laisse encore filer une jeune pépite entre ses doigts.Les dirigeants du club de la capitale auront pourtant essayé de séduire le jeune Kouassi et de lui faire comprendre que son avenir pouvait aussi s'écrire à Paris. En coulisses, déjà, mais surtout en lui donnant du temps de jeu lors des derniers mois de compétition avant l'arrêt des championnats. Entre décembre et mars, le gamin du 91 s'est imposé dans le groupe de Thomas Tuchel, enchaînant les apparitions dans la cour des grands (13 matchs toutes compétitions confondues, 3 buts, 3 passes décisives) et devenant le plus jeune joueur du PSG à disputer un match de Ligue des champions, le 11 décembre au Parc face à Galatasaray, à 17 ans et 184 jours. Un baptême du feu réussi et une promesse : le défenseur/milieu défensif d'1,87m pourrait devenir le nouveau symbole de la formation parisienne, à condition de le convaincre de passer pro chez lui., disait même Thomas Tuchel quelques jours après sa première rencontre.