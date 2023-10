information fournie par So Foot • 06/10/2023 à 13:25

Tanchot : « Je me suis demandé dans quel bourbier je m'étais mis »

Arrivé début juillet pour reprendre un club de Ligue 2, Oswald Tanchot s'est finalement retrouvé à la tête d'une équipe de National 1 fin août. Sa mission est désormais simple : retaper le FC Sochaux et le redéposer à sa place. Entretien.

Quand le FC Sochaux vient vous chercher au début de l’été dernier, qu’est-ce qu’on vous présente et qu’est-ce qui vous attire ?

Au départ, le projet a été de rééquilibrer le fonctionnement du club en matière de masse salariale, donc de se libérer de certains gros salaires. Les dirigeants venaient de faire un constat d’échec sur la saison écoulée (Sochaux a terminé 9 e de Ligue 2 après avoir perdu dix de ses onze derniers matchs de championnat, NDLR) et avaient l’envie de retrouver un équilibre entre des joueurs formés au club, des joueurs en post-formation et quelques cadres. Un projet toujours ambitieux, donc, mais différent de sa version précédente. Les dirigeants ont estimé que j’avais la capacité de développer des joueurs, une bonne connaissance de la Ligue 2, et j’ai forcément trouvé ce projet attractif. Il y avait l’ambition de jouer la montée en Ligue 1, mais pas sur la première saison, plutôt sur les deux suivantes.…

Propos recueillis par Maxime Brigand pour SOFOOT.com