Talking About Trees, le dernier opus du réalisateur Suhaib Gasmelbari, n'arrête pas de glaner les récompenses entre Prix du jury, Prix du public ou autre distinction depuis qu'il est passé dans au moins sept festivals internationaux. Ainsi du prix du meilleur documentaire à la Berlinale par exemple. Dans son film, Suhaib Gasmelbari réveille avec tact et émotion la relation de tout un pays avec le cinéma et le parcours de quatre de ses réalisateurs de légende. C'est d'ailleurs en en faisant le fil rouge de son documentaire qu'il révèle combien le 7e art a souffert sous le régime d'Omar el-Béchir. Il s'est confié au Point Afrique.Le Point Afrique : Comment avez-vous été amené à travailler sur ces réalisateurs ?Suhaib Gasmelbari : Cela a pris du temps pour les contacter. J'avais évidemment entendu parler d'eux, mais je suis d'une génération qui n'était jamais allée au cinéma au Soudan puisque tous les cinémas étaient fermés dans les années 90. L'État avait pour projet d'effacer totalement la mémoire culturelle et artistique du Soudan et la remplacer par des images et des sons qui prêchaient la guerre sainte. Des images très idéologiques. J'ai grandi dans ce climat. J'avais lu des articles sur leur travail dans des revues pointues, mais je n'avais pas réussi à voir leurs films. La première fois que j'ai pu voir le travail d'un des quatre, c'était en Égypte, tout à fait par hasard, dans une association culturelle d'opposition...