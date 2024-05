Talbi : « Ça fait mal de laisser tomber les supporters comme ça »

La Bretagne des extrêmes.

Alors que le FC Lorient se rapproche du précipice et de la descente en Ligue 2 suite à son sixième revers de suite dans l’élite, le défenseur Montassar Talbi est apparu au bout du rouleau en zone mixte au micro de Prime Video, même s’il refuse de baisser les bras, en l’honneur des fans : « On est tous ensemble. Que l’on gagne ou l’on perde, on est toujours ensemble. On est tous dans la même situation, que ça soit les joueurs ou le staff. C’est dur, très difficile. Les supporters y croient jusqu’au bout comme nous et ça fait mal au cœur de les laisser tomber comme ça. On va continuer de se battre et on va tout donner. Même s’il y a un tout petit espoir, on va s’y accrocher jusqu’au bout pour continuer d’y croire. »…

AL pour SOFOOT.com