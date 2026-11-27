Taïwan : les candidats à la mairie de Taipei mobilisés à la veille des élections

Des partisans du maire de Taipei, Chiang Wan-an, qui brigue sa réélection, lors d'un meeting de campagne à Taipei, le 27 novembre 2026 ( AFP / Punit PARANJPE )

Des foules enthousiastes agitant des drapeaux ont envahi les rues de Taipei vendredi, tandis que les deux candidats rivaux à la mairie lançaient un ultime appel aux votes, à la veille des élections locales prévues à Taïwan.

Après des semaines à arpenter des marchés et visiter des temples, les candidats à quelque 11.000 postes dans les 22 villes et comtés de l'île, dont ceux de maires et de magistrats, ont mis un ultime coup d'accélérateur pour leur dernière journée de campagne.

Le maire sortant de Taipei, Chiang Wan-an, étoile montante du Kuomintang (KMT), est au coude-à-coude avec Puma Shen, décidé à en devenir le premier maire du Parti démocrate progressiste (DPP).

Samedi, le KMT, parti le plus ancien de Taïwan et qui dirige la capitale depuis près de trente ans, va tenter de conserver les 14 sièges de villes et de comtés qu'il a remportés en 2022.

Des partisans de Puma Shen, candidat du Parti démocrate progressiste (DPP) à la mairie de Taipei, lors d'un meeting avant le scrutin, le 27 novembre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Le DPP du président Lai Ching-te entend pour sa part améliorer son score actuel de cinq sièges.

Des milliers de partisans de Chiang Wan-an, brandissant ballons et drapeaux, se sont rassemblés sur une grande artère de la capitale vendredi soir, scandant "Encore" et "Taipei est super géniale".

Dans la foule, Michelle Chang, responsable d'une entreprise de restauration, tenait une grande affiche montrant une photo du maire, le drapeau taïwanais et des monuments emblématiques de la ville.

"J'ai presque 50 ans et je n'ai jamais participé à aucun événement" de ce type, a-t-elle déclaré à l'AFP. "Mais cette fois, je sens que je dois soutenir notre maire Chiang et faire un pas courageux en sa faveur, afin que tout le monde sache que nous devons voter pour lui."

Des drapeaux imprimés de photos du maire de Taipei, Chiang Wan-an, qui brigue sa réélection, sur des sièges d'un meeting électoral à Taipei, le 27 novembre 2026 ( AFP / Punit PARANJPE )

Au même moment, Puma Shen animait un événement en ligne. Des milliers de ses partisans ont investi librairies, cafés et lieux de culte de Taipei pour suivre la retransmission sur YouTube, qui affichait plusieurs centaines de milliers de spectateurs.

Chien Lee Fang-juy, une chrétienne de 85 ans participant à l'un des rassemblements dans une église, a qualifié le candidat du DPP d'"attentionné", "réfléchi" et "très sage". "Je l'admire vraiment (...) il gagnera à coup sûr. J'en suis certaine", a-t-elle lancé.

L'outsider

Puma Shen est un critique virulent de la Chine, où il est recherché pour de présumées activités criminelles "séparatistes" et interdit d'entrée.

Il était largement considéré comme l'outsider de la course. Mais sa popularité a explosé grâce à une stratégie habile sur les réseaux sociaux.

Comme de nombreux candidats sur l'île, les deux rivaux pour la mairie de Taipei ont passé une grande partie de la journée de vendredi debout à l'arrière de véhicules, parcourant la capitale pour saluer leurs partisans massés le long des rues et prononcer des discours.

Puma Shen, candidat du Parti démocrate progressiste (DPP) à la mairie de Taipei, salue ses partisans lors d’un cortège de campagne avant les élections, à Taipei le 27 novembre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Le candidat du DPP, qui a accusé des "acteurs étrangers" de le surveiller lui et sa famille, se tenait derrière une vitre pare-balles dans la benne d'un pick-up, agrippé à un gouvernail en bois.

Bateaux, tenues de marin et autres objets maritimes ont été des éléments marquants de la campagne de Puma Shen, qui a suscité l'engouement dans tout Taïwan et est surnommé "Courant océanique", jeu de mots à partir de son nom en chinois.

Taipei a longtemps été considéré comme un bastion du KMT, qui prône des liens plus étroits avec Pékin, et perdre la capitale serait un coup dur pour ce parti à l'approche de l'élection présidentielle de 2028.

La Chine affirme que Taïwan appartient à son territoire et a menacé de recourir à la force pour annexer cette île de 23 millions d’habitants.

À l'approche du vote, les candidats des deux principaux partis ont évité d'aborder ce sujet, préférant se concentrer sur les questions de pouvoir d'achat.

Mais le Conseil des affaires continentales (MAC), organe taïwanais chargé de la politique vis-à-vis de la Chine, a affirmé que Pékin avait recouru à différentes tactiques pour tenter d'influencer le résultat. Le MAC a parlé de "guerre cognitive" et de "répression transnationale".