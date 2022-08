Taïwan: la sortie de Mélenchon critiquée à gauche

Le chef de LFI, Jean-Luc Mélenchon,à Paris le 5 juillet 2022 ( AFP / Emmanuel DUNAND )

La sortie de Jean-Luc Mélenchon sur la "provocation" des États-Unis à Taïwan a suscité une série de critiques à gauche, ouvrant une brèche au sein de la Nouvelle union populaire née à l'occasion des élections législatives.

Le chef de LFI et candidat malheureux à la présidentielle a qualifié jeudi de "provocation" la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, qui avait suscité une vive réaction de Pékin.

Le leader de La France insoumise affirmait par ailleurs qu'il "n'y a qu'une seule Chine" et que "Taïwan est une composante à part entière de la Chine", reprenant un vocable défendu par le régime de Pékin mais refusé par les autorités de Taipei.

"Les Chinois règleront le problème entre eux. Il n'y a pas d'autre issue raisonnable possible", avait enfoncé M. Mélenchon, qui accuse les États-Unis de vouloir "ouvrir un nouveau front".

Jeudi soir, l'ambassade de Chine en France avait remercié dans un tweet Jean-Luc Mélenchon "pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine".

Vendredi, sur BFMTV, Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts (EELV), parti allié de LFI au sein de la Nupes, a dénoncé "une vision assez datée" et "un vrai cynisme en matière de géopolitique" de la part de M. Mélenchon.

"Finalement, tout ce qui est hostile aux États-Unis est bien, par principe. Cette vieille idée que les ennemis de mes ennemis sont mes amis... Mais je trouve que c'est absolument daté", a-t-il développé.

"Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce serait moins grave quand c'est la Chine que ça peut froisser. Ça, ça n'est pas entendable", a insisté le député de Paris, pour qui "il n'y a pas de leçons qui ont été retenues de la crise, la guerre de la Russie à l'égard de l'Ukraine" de la part du leader Insoumis, à l'image des vifs désaccords entre Insoumis et écologistes qui s'étaient étalés lors de la campagne présidentielle.

- "Visite discutable" -

Toujours au sein de l'alliance de gauche Nupes (LFI, le PS, EELV et PCF), le député et patron du Parti socialiste Olivier Faure a jugé sur Twitter que si "l'opportunité de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan est discutable, la volonté des Taïwanais de vivre en démocratie ne l'est pas".

"On a les alliés qu’on mérite", a pour sa part ironisé la députée européenne LREM/Renaissance Nathalie Loiseau, vendredi, dans un tweet, en relayant dans un second les propos qu'elle a jugés "scandaleux" de l'ambassadeur de Chine Lu Shaye dans une interview sur BFMTV, au cours de laquelle il a défendu la "réunification" de Taïwan puis la "rééducation" des Taïwanais.

M. Mélenchon a sans surprise reçu le soutien de ses troupes, dont le député Manuel Bompard qui estime que la visite de Nancy Pelosi à Taïwan a "jeté de l'huile sur le feu" vis-à-vis de la Chine, en faisant valoir que "le droit international aujourd'hui défend le concept qu'on appelle +une seule Chine+".

Pékin a répondu jeudi à la visite de Mme Pelosi en lançant les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan avec une série de missiles qui ont survolé l'île avant de tomber pour la première fois dans la zone économique exclusive (ZEE) du Japon.

Vingt-deux avions de combat chinois sont brièvement entrés dans la zone de défense aérienne taïwanaise, selon le ministre de la Défense taïwanais.

Vendredi, Pékin a par ailleurs annoncé "imposer des sanctions" à Nancy Pelosi, qui s'est "gravement ingérée dans les affaires intérieures de la Chine", ainsi qu'à sa "famille proche", et mettre fin à la coopération avec les États-Unis sur de multiples dossiers.