Taïwan dit avoir détecté 45 aéronefs chinois en 24 heures, un record cette année

Deux mirages 2000 appartenant à l'armée taïwanaise dans une base militaire à Hsinchu, Taïwan, le 27 février 2025 ( AFP / I-HWA CHENG )

Le ministère taïwanais de la Défense a affirmé jeudi avoir détecté 45 aéronefs chinois en 24 heures, un chiffre record depuis le début de l'année et au lendemain du déploiement par Taïwan de forces au large de ses côtes en raison de manœuvres militaires chinoises.

Ces aéronefs ont été repérés près de l'île au cours des 24 heures courant jusqu'à 06H00 locales jeudi (22H00 GMT mercredi), selon le décompte du ministère publié dans un communiqué le même jour.

C'est le plus grand nombre d'avions chinois détectés depuis le 11 décembre 2024 selon les chiffres quotidiens du ministère.

Le palais présidentiel de Taïwan a condamné "sévèrement" les actions de la Chine, qu'il a qualifié de "provocation flagrante".

La veille, le ministère taïwanais de la Défense a affirmé que Pékin avait effectué sans préavis des "exercices à tirs réels" dans une zone située à quelque 74 kilomètres au sud de l'île.

Taïwan avait alors dénoncé une violation "flagrante" des normes internationales par la Chine et mobilisé en réponse ses forces aériennes, terrestres et navales, tout en appelant la communauté internationale à "continuer d'observer la sécurité du détroit de Taïwan et la région et de condamner conjointement les actions" de la Chine.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas voulu réagir mercredi aux déclarations de Taïwan et a indiqué que la Chine avait mis en place une zone d'exercice pour "l'entraînement au tir".

Mardi, les garde-côtes taïwanais ont annoncé avoir intercepté un navire à l'équipage chinois après qu'un câble sous-marin de télécommunications a été sectionné au large de l'île, près de l'archipel taïwanais de Penghu.

Les autorités de Taipei ont fait part d'inquiétudes croissantes depuis qu'un cargo chinois a été soupçonné d'en avoir sectionné un au nord-est de l'île cette année.

Une potentielle poudrière

La Chine a multiplié ces dernières années les déploiements d'avions et de navires de guerre autour de cette île, qu'elle considère comme une partie de son territoire. Pékin n'a pas exclu de recourir à la force pour en prendre le contrôle.

Taïwan est également considéré comme le possible point de départ d'une guerre entre la Chine et les Etats-Unis, qui sont le principal soutien et le plus grand fournisseur d'armes de l'île.

Washington a maintenu pendant longtemps une "ambiguïté stratégique", maintenant le doute quant à un intervention militaire si Taïwan venait à être attaquée par la Chine.

L'île a longtemps jouit d'un soutien au Congrès américain des républicains comme des démocrates, mais depuis le retour de Donald Trump, certains expert craignent que le président américain ne considère pas l'île comme valant la peine d'être défendue si la Chine attaquait.

Le président de Taïwan, Lai Ching-te, s'est déjà engagé à accroître les investissements aux États-Unis, à réduire le déséquilibre commercial et à consacrer davantage de ressources à l'armée de l'île, tandis que son gouvernement envisage également d'augmenter les importations de gaz naturel américain.

Le différend entre Pékin et Taipei remonte à la guerre civile entre les combattants communistes de Mao Zedong et les forces nationalistes de Tchang Kaï-chek, qui se sont réfugiées à Taïwan en 1949 après leur défaite.