Taïwan: deux morts et 580 blessés après le passage du typhon Kong-rey

Des voitures recouvertes d'arbres déracinés à Keelung, le 1er novembre 2024 ( AFP / I-Hwa CHENG )

Secouristes et services de nettoyage sont à l'oeuvre vendredi à Taïwan après le passage de Kong-rey, l'un des plus gros typhons que l'île ait connu ces dernières décennies et qui a fait au moins deux morts et 580 blessés.

La tempête, accompagnée de bourrasques atteignant 184 km/h et de pluies torrentielles, a touché terre jeudi en début d'après-midi au sud-est du territoire, et a balayé l'île entière, arrachant des arbres, provoquant des inondations et des glissements de terrain.

Un motard de 48 ans a été tué jeudi par la chute d'un poteau électrique à Taipei, et une femme de 56 ans est morte après la chute d'un arbre sur son véhicule, dans le comté de Nantou (centre), a déclaré l'agence nationale des incendies, tandis que 580 autres personnes ont été blessées.

Un motard à Keelung (nord), le 1er novembre 2024 ( AFP / I-Hwa CHENG )

Des recherches sont en cours pour retrouver quatre personnes parties chasser dans les montagnes du centre de Taïwan mercredi et dont on est sans nouvelles.

Deux randonneurs tchèques coincés dans le parc de Taroko du comté de Hualien pendant le typhon ont été secourus vendredi.

En traversant le détroit de Taïwan en direction de la Chine vendredi, Kong-rey s'est affaibli pour devenir une forte tempête tropicale, selon l'Administration météorologique centrale.

Dans tout Taïwan, le travail et les cours ont repris, et les magasins et les restaurants ont rouvert.

Cependant, environ 78.500 foyers sont toujours privés d'électricité et 191 vols intérieurs et internationaux ont été annulés.

Des dizaines de liaisons ferrys et ferroviaires restent suspendues.

"Le typhon était tellement fort", rapporte Pan Li-chu, interrogé par l'AFP devant son restaurant à Taipei, où le store s'est plié avec la force du vent.

- Constater les dégâts -

Wu Hsuan-kai constate les dégâts provoqués par le typhon Kong-Rey sur sa maison, à Yilan, le 1er novembre 2024 ( AFP / I-Hwa CHENG )

Des pluies torrentielles se sont abattues sur la ville de Toucheng, dans la région d'Yilan, et ont fait couler de la boue et des débris dans les rues.

Les inondations ont atteint le jardin de Wu Hsuan-Kai, 55 ans, qui regardait la télévision jeudi, quand il a entendu un étrange "grondement".

"Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un coulée de boue arriver lentement, j'ai attrapé mes clefs de voiture et je suis parti en courant" raconte-t-il à l'AFP.

Dans la région de Taitung (sud-est) où le typhon s'est abattu en premier, les dégâts concernent "surtout des arbres qui sont tombés et se sont écrasés sur les poteaux électriques et provoqué des pannes de courant", a expliqué un responsable des pompiers, qui n'a donné que son nom de famille, Huang.

-Levés aux aurores-

Une voiture écrasée par un arbre à Keelung (nord) le 1er novembre 2024 ( AFP / I-Hwa CHENG )

Dans toute l'île, des employés des services d'entretien se sont levés aux aurores afin de ramasser les arbres, les branches et autres débris sur les routes.

"Nous avons commencé à nettoyer à partir de 5 heures du matin et nous n'avons nettoyé qu'un seul tronçon de route, cela nous a pris a peu près deux heures et demi", a déclaré à l'AFP Lee Chia-hsin, un membre de l'équipe de nettoyage de la ville de New Taipei.

Taïwan est habitué aux tempêtes tropicales, fréquentes de juillet à octobre, mais il est "inhabituel pour un typhon si puissant de frapper l'île aussi tard dans l'année", note le météorologue Chang Chun-yao.

Le changement climatique augmente leur intensité, avec de grandes averses, des crues soudaines et de très fortes rafales de vent, selon les scientifiques.

Kong-rey est le troisième typhon à frapper Taïwan depuis juillet.

Cet été, le typhon Gaemi a causé la mort de dix personnes et fait des centaines de blessés, provoquant de vastes inondations dans la ville méridionale de Kaohsiung.