Taïwan détecte 66 avions militaires chinois autour de l'île, un record pour une même journée

Un porte-avions chinois en opérations le 9 juillet 2024 au sud-ouest du Japon, dans l'Océan Pacifique. Photo du ministère japonais de la Défense. ( Japan's Ministry of Defense / Handout )

Le ministère taïwanais de la Défense a affirmé jeudi avoir détecté 66 avions militaires chinois autour de l'île en l'espace de 24 heures, un chiffre record depuis le début de l'année et au lendemain de manœuvres militaires dans les eaux environnantes.

La Chine revendique Taïwan, dirigée par un régime démocratique, comme faisant partie de son territoire, et a déclaré qu'elle ne renoncerait jamais à l'usage de la force pour prendre le contrôle du territoire.

Carte de Taïwan et de la Chine montrant notamment la ligne médiane du détroit de Taïwan, démarcation non officielle entre la Chine et Taïwan que la première ne reconnaît pas ( AFP / Patricio ARANA )