Taïwan: dégâts matériels après le passage du typhon Haikui

Des personnes tiennent des parapluies dans la rue sous la pluie à Keelung après le passage du typhon Haikui à Taïwan, le 4 septembre 2023 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Les habitants de Taïwan ont découvert lundi au réveil les dégâts matériels causés par le typhon Haikui qui a balayé dans la nuit l'île et particulièrement les régions montagneuses du centre, arrachant des arbres et provoquant des inondations.

Dans un premier temps, il a semblé s'éloigner de Taïwan avant de toucher à nouveau terre lundi matin au niveau de Kaohsiung, dans le sud-est, avant d'être rétrogradé au rang de tempête tropicale violente.

Aucun décès n'a été rapporté mais des dégâts ont été constatés à Taitung, une région montagneuse et relativement peu peuplée de l'est de l'île.

"Je vis ici depuis longtemps et je n'ai jamais connu de telles rafales de vent", a déclaré Chen Hai-feng, 55 ans, chef du village de Donghe, qui était à pied d'oeuvre lundi aux aurores pour aider à retirer des arbres couchés sur une route.

"Elle nous a traversés de part en part", a déclaré M. Chen, qui contre l'avis général a trouvé cette tempête plus puissante que les précédentes.

Plus au nord de Donghe, des ouvriers ont transporté d'immenses blocs jusqu'à une route côtière en partie effondrée sous la force des vagues.

Avant que Haikui ne frappe dimanche - c'est la première fois en quatre ans qu'un typhon touche terre à Taïwan - plus de 7.000 personnes avaient été évacuées à travers toute l'île, particulièrement dans les régions montagneuses exposées aux glissements de terrain. Des centaines de vols ont été annulés et des entreprises et commerces ont fermé.

Plus de 217.000 foyers ont été temporairement privés d'électricité dimanche. Lundi matin, 58.000 restaient sans courant. Les écoles et les entreprises étaient toujours fermées dans 14 villes en raison de pluies torrentielles.

Selon une prévisionniste du Bureau central de météorologie de Taïwan, Haikui a d'abord semblé traverser l'île et se diriger vers le large avant de toucher terre une seconde fois au niveau de la ville côtière de Kaohsiung, au sud-ouest, vers 4 heures du matin (20H00 GMT dimanche).

Dans la nuit, "le coeur du typhon tournait presque autour" de la grande ville portuaire de Kaohsiung en se déplaçant le long du littoral, "et il s'est affaibli progressivement", a-t-elle ajouté.

Les médias locaux ont rapporté qu'à Kaohsiung, des routes sont inondées et des arbres déracinés jonchent les rues.

Selon les autorités, près de 80 personnes ont été blessées lors du typhon. Il s'agit essentiellement de légères blessures causées par des chutes d'arbres et des accidents de voiture.

Haikui, qui s'accompagne de vents violents et de fortes pluies, s'approche actuellement de la ville de Tainan, sur le littoral ouest, ainsi que des îles taïwanaises de Kinmen et Penghu.