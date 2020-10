Tainmont : "Je ne veux pas que le foot décide de ma fin de carrière"

Libre depuis la fin de son bail à Malines (D1 belge) cet été, le Français Clément Tainmont (34 ans) a échappé aux radars durant le mercato et s'est fendu d'un cri du cœur sur les réseaux, ce jeudi, pour enfin trouver un point de chute. L'ailier formé à Valenciennes et rompu aux joutes de Ligue 2 le clame : il en a encore sous le capot.

Un Retweet ne coûte rien. Merci pour le soutien et la compréhension de cette démarche ? pic.twitter.com/IhzgKXydlb -- Clément Tainmont (@Clemtizou) October 8, 2020

J'étais dans l'attente d'un club, d'une solution, avec mes agents, je n'ai pas eu d'opportunités, et dans ce cas-là, tu dois trouver un moyen de te faire remarquer. Ça n'était pas le but au départ, mais il fallait que les gens, les clubs entendent ce que j'avais au fond de moi. Le seul moyen pour moi était de passer par les réseaux sociaux. J'ai pris le risque, même si c'était à double tranchant. Je n'avais rien à perdre : je n'ai pas su boucler le mercato avec mes agents, je devais prendre en main mon avenir. Ça a pas mal fait le tour, je suis agréablement surpris. On va voir où cela mène.C'est venu de moi. J'ai estimé que mes agents n'avaient pas fait le boulot nécessaire, sans leur manquer de respect. Quand tu prends un agent, c'est ce que tu attends de sa part. La veille au soir, impossible de dormir : j'ai cogité, et c'est venu comme ça. Ils étaient assez surpris que je fasse ça, et d'ailleurs des personnes dans le milieu des agents m'ont contacté. Les retours que j'ai, c'était :Oui et non parce qu'à l'âge que j'ai, je sais comment le monde du Lire la suite de l'article sur SoFoot.com