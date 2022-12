Tactique : une Pologne aux couleurs primaires

Qualifiée de justesse grâce au but inscrit sur le gong par l'Arabie saoudite face au Mexique, la Pologne s'apprête à disputer son premier huitième de finale de Coupe du monde depuis 1986. Mais qu'a-t-elle dans le ventre ?

Intrigante sans ballon

Dans les dernières minutes du match face à l'Argentine, Czesław Michniewicz hurle :Le sélectionneur polonais n'a pas peur de voir un coup franc dangereux tombé sur le pied gauche de Lionel Messi. Ce qui l'inquiète est de voir l'un de ses hommes recevoir un nouveau carton jaune, la Pologne étant alors à égalité parfaite au nombre de points et auavec le Mexique. Un but inscrit par l'Arabie saoudite au bout du temps additionnel le soulagera finalement et a permis aux Rouge et Blanc de se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde, même si la gestion de cette dernière rencontre contre l'Argentine interroge . Regroupés dans leur moitié de terrain et très passifs, les coéquipiers de Robert Lewandowski se sont grandement exposés (3.5xG concédés) et ont quasiment accepté de jouer leur avenir à pile ou face. Par bonheur, la pièce est tombée du bon côté, même si les Polonais auraient pu être de retour à Varsovie à l'heure qu'il est si Lautaro Martínez et Nicolás Tagliafico avaient été plus méchant dans les dernières minutes. Mais comment une équipe qui a montré aussi peu de choses et n'a marqué que dans un seul des matchs de poules qu'elle a eu à disputer a-t-elle pu s'offrir cette qualification historique et l'opportunité de défier l'équipe de France, ce dimanche, à Doha ?Très vite dans ce Mondial, les hommes de Czesław Michniewicz ont d'abord fait un pari clair : ne pas se battre pour le contrôle du ballon (34% de possession en moyenne sur leurs trois premiers matchs, 30e taux de possession moyen des équipes du premier tour). Si ce choix est évidemment respectable, d'autant plus qu'il a également été fait par d'autres sélections présentes au Qatar (le Japon, l'Iran, le Maroc, l'Australie...), l'approche sans ballon desintrigue. Accepter de subir, pourquoi pas, mais il est alors obligatoire d'être compact et imperméable défensivement, au risque de voir les vagues s'enchaîner (50 tirs concédés dans ce premier tour, soit plus de 14 par match). La majeure faille de l'animation sans ballon de la Pologne se trouve donc dans la perméabilité de son bloc : un 4-4-1-1 où Piotr Zieliński…