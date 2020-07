Tactique : un Bruno Fernandes, ça change la vie

Arrivé en janvier dernier avec une étiquette de crack, le Portugais n'aura eu besoin que d'une quinzaine de matchs pour réussir un coup double : se mettre ses nouveaux supporters dans la poche et relever un Manchester United soudain devenu imbattable avec son nouveau meneur de jeu. Décryptage d'un phénomène.

" C'est notre facteur X, car c'est un preneur de risques, un homme qui a du courage." Ole Gunnar Solskjær

Vidéo

Genoux au sol, c'est le bonheur ultime. Sourire Colgate et maillot trempé, Bruno Fernandes glisse sur le gazon billard de l'Amex Stadium de Brighton et lâche une mandale dans le vide avant de se boucher les oreilles. Dans le Sussex, Manchester United est en balade et vient de sortir une séquence révélatrice d'une équipe gourmande et relâchée. À la suite d'un duel aérien remporté par Maguire, Nemanja Mati? s'offre un enchaînement contrôle poitrine-volée pour lancer en profondeur la mobylette Greenwood. Derrière, c'est le merveilleux qui se met en branle : centre de la pépite, volée claquée par Fernandes, but.Effet garanti et confirmation : ce joueur est sur un nuage et un cadeau pour une époque qui adore enfermer les acteurs dans des compilations YouTube. Mais Bruno Fernandes est bien plus que ça et excelle avant tout dans ce qui ne se mesure pas : la simplicité, la passe parfaite, le contrôle orienté qui est un dribble... C'est avant tout avec ces détails précieux que le Portugais a déplumé Brighton le 30 juin dernier et grâce à eux qu'il est reparti de son quatorzième voyage mancunien avec une nouvellesous le bras, saupoudrée de deux buts. Quelques jours plus tard, lors de la réception de Bournemouth, rebelote : on a vu Bruno Fernandes secouer les arbres, faire tomber les cerises et recracher les noyaux avec la simplicité d'un Lucky Luke roulant ses clopes. Bilan : un but, deux passes décisives. Le nouveau porte-flingue de Manchester United a de nouveau été partout. Il n'y a plus de doute : cet homme n'est pas fait du même bois.