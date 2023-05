Tactique : Rémy Cabella a retrouvé une famille

Brillant depuis plusieurs mois avec le LOSC, Rémy Cabella profite d’une seconde jeunesse au sein de sa nouvelle famille lilloise. Avant de se déplacer à Monaco, ce dimanche, et de recevoir l’Olympique de Marseille la semaine prochaine, pour deux rencontres décisives dans la course à l’Europe, coup d'œil sur la saison du plus ch’ti des Corses.

Ajaccio, Montpellier, Arles-Avignon, Marseille… Hormis un léger dépaysement à Saint-Étienne entre 2017 et 2019, Rémy Cabella n’avait jamais évolué ailleurs que sous son soleil méditerranéen natal lors de ses années Ligue 1. Alors fatalement, au moment d’être rapatrié dans l’Hexagone début 2022 à la suite du conflit russo-ukrainien qui a poussé son ancien club de Krasnodar à le libérer, c’est dans l’Hérault que l’international français a choisi de poser ses valises. Un retour dans le club de La Paillade qui l’aura vu exploser comme tant d’autres aux début des années 2010, mais qui sera cette fois moins clinquant. Cinq petits matchs dans une équipe en perdition sous Olivier Dall’Oglio, aucune statistique majeure à signaler et un anonymat quasi total dans un championnat qui le connaît pourtant par cœur et qu’il a marqué en 2012 lors de son sacre avec Montpellier.

Engagé pour six mois seulement, Cabella profite alors du printemps pour se refaire les jambes afin d’attaquer l’été préparé, dans l’objectif de vivre un dernier grand frisson en carrière du haut de ses 32 ans. Le 10 juillet, il s’engage libre avec le LOSC de Paulo Fonseca, avec lequel le mariage semble cette fois bien plus naturel. Un pressentiment qu’il ne tarde pas à confirmer, à l’image de ses mots après la victoire à Rennes (1-3) en février dernier : « Le projet de jeu de l’entraîneur me convient parfaitement. » Dix mois après son arrivée, le premier bilan est presque parfait. Son excellent début de saison lui aura offert l’iconique numéro 10 alors qu’il portait le 17 initialement, il réalise son année la plus prolifique depuis 2013-2014, saison qui lui avait d’ailleurs offert le billet pour le Mondial au Brésil, le tout saupoudré d’une prolongation de deux ans signée il y a une semaine à Luchin jusqu’en 2025.…

Par Matthias Ribeiro pour SOFOOT.com