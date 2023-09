Tactique : pourquoi Luis Enrique aime autant Barcola ?

Quatrième recrue la plus chère de l'été parisien, Bradley Barcola, priorité absolue de Luis Enrique, a connu une belle première titularisation face à l'OM dimanche dernier. Il a surtout déjà montré tout ce que la richesse de son profil pouvait apporter.

Treize jours après avoir été invité à faire ses cartons, refermant alors une drôle de boucle de onze mois passés dans le Rhône aux côtés de Laurent Blanc, Franck Passi avait au moins deux bonnes raisons d’allumer sa télé dimanche soir dernier : sa curiosité naturelle pour un PSG-OM et la première dans le onze de départ parisien d’un nouveau bolide. Pas n’importe lequel, évidemment, Passi ayant participé ces derniers mois à la sortie d’usine du bolide en question. « Naturellement, j’étais curieux de le voir en action, mais je n’ai pas vraiment été surpris, analyse l’ex-coach adjoint de l’OL. Il a fait de belles choses et il fallait qu’il démarre comme ça, en se mettant au service de son équipe. Je l’ai trouvé intéressant, toujours aussi fort dans le un contre un, mais je l’ai aussi trouvé un petit peu plus timide que quand il était à Lyon. Je pense qu’il peut avoir encore plus de volume, qu’il peut montrer encore plus de choses. » Bien sûr, ce n’était que des débuts, mais au sortir de la large victoire parisienne (4-0), Bradley Barcola, 21 ans, a quand même pris sa dose de lumière. Son nouveau coach, Luis Enrique, est même venu l’arroser d’éloges : « J’aime tout chez lui. C’est un joueur avec une marge de progression fantastique, qui apporte de la vitesse, des débordements, du travail défensif… C’est une merveille d’avoir Bradley au sein de notre effectif. » Mais comment expliquer un tel enthousiasme du technicien espagnol ?

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com