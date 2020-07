Tactique : pourquoi Karim Benzema vit la meilleure saison de sa carrière

Meilleur buteur et meilleur passeur du Real cette saison, Karim Benzema vient d'accrocher le 18e titre de son aventure madrilène à son CV, mais surtout de réussir le meilleur exercice de sa carrière. Tout simplement car le Français n'a jamais été aussi complet. Voilà pourquoi.

"Tu as plusieurs types d'attaquants : tu as l'attaquant qui va rester dans une surface, qui, si tu ne lui donnes pas le ballon, ne va te servir à rien, et inversement, si tu lui en donnes ; tu as le créateur ; et tu as l'attaquant qui peut tout faire. Moi, je me place dans cette catégorie : je peux créer et terminer." Karim Benzema

Benzema : " Je ne suis pas dans une compétition "

Assis à l'étage d'un hôtel parisien, en septembre 2017, Karim Benzema s'agite :Puis le Français commence son exposé à sa manière, soit en l'illustrant avec des gestes et des histoires. Benzema raconte un football qui se perd et se transforme sous le poids des stats., souffle-t-il.Lui, c'est autre chose : c'est souvent de l'invisible, la recherche du bon décalage, de la bonne passe, de l'appel parfait... Voilà maintenant onze ans que Karim Benzema a signé au Real, où il vient de décrocher son troisième titre de champion d'Espagne et avec qui il partira dans les prochains jours à la conquête de la cinquième Ligue des champions de sa carrière - pour ça, il faudra quand même retourner City, vainqueur de la manche aller au Bernabéu (1-2).Il y a quelques années, il expliquait ne pas êtreet jouer au foot pour. Il affirmait même pouvoir tout faire :