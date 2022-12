Tactique : pourquoi Jude Bellingham va être la menace principale pour les Bleus

Brillant depuis qu'il a posé le pied au Qatar, Jude Bellingham, 19 ans, va être, au-delà des coups de pied arrêtés anglais, la menace principale pour l'équipe de France samedi soir. Pourquoi ? Sans doute car, si le milieu de Dortmund est déjà menaçant balle au pied, il l'est peut-être encore plus sans.

Le 21 novembre, alors que les premières perles de sueur tombaient des crânes venus garnir en masse les travées du stade Khalifa de Doha et que les premières braises de cette Coupe du monde qatarie se mettaient à crépiter, Declan Rice s'est approché de l'oreille d'un gosse et lui a dit :Puis un show de presque 120 minutes a démarré. Près de deux heures durant lesquelles on a vu Jude Bellingham, 19 ans et aucun match de Mondial dans les chaussettes, gratter des ballons, gagner des mètres, rentrer dans le lard de ses adversaires, sauter sur chaque centimètre carré de pelouse, anticiper et compenser le moindre mouvement, jouer avec les angles, chercher, créer et trouver des espaces, se projeter dans la surface, marquer un but et aider ses potes à en marquer d'autres. Libre dans sa tête et dans ses mouvements, le milieu anglais de Dortmund a volé au-dessus d'un Iran vite dépassé (6-2) par les mille idées du bonhomme et a vite dû se contenter d'applaudir l'insolence du prodige.Rassurez-vous : Jude Bellingham ne s'est pas contenté de distribuer des promesses. Il s'amuse même, depuis son premier spectacle donné dans ce Mondial, à arroser le monde de confirmations en engendrant des supériorités numériques très difficiles à contrôler pour ses adversaires et en changeant de rôle comme de chemise. D'une hauteur à l'autre, il peut ainsi être tour à tour un milieu reculé chargé de briser des monolithes en sortant de sa boîte des passes verticales fissurantes, puis un pion missionné pour aimanter des proies afin d'ouvrir à l'aide d'incessantes courses généreuses - oucomme les a récemment appelées Yaya Touré - des espaces de discussion à ses différents coéquipiers ou encore un relayeur qui plonge dans une zone vidée par le déplacement d'un partenaire pour finir ou faire finir. Contre l'Iran, les États-Unis, le pays de Galles ou le Sénégal, il y a l'idée que Bellingham a joué avec des pinceaux au bout des crampons et est venu peindre une définition : celle du vrai joueur, qui équilibre l'ensemble, l'anime balle au pied, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com